Il nuovo stadio, che dovrebbe sorgere in zona Fiera, avrà finanziamenti statali anche se non verrà selezionato tra i cinque partecipanti a Euro 2032. Lo ha affermato il sindaco Matteo Lepore ospite di Casa Cotti. Potrebbero dunque arrivare una trentina di milioni per completare il quadro finanziario di una opera dal costo complessivo di 300 milioni.

“Nei giorni scorsi il ministro Abodi ci ha confermato che non saranno finanziati solo gli stadi selezionati per Euro 2032 – le parole di Lepore – In questi giorni ho letto di svendita e di un progetto simile a Fico, ma non è così. Non intendiamo scendere in minoranza in Fiera, questa collaborazione pubblico-privato è strategica per crescere. Il quartiere fieristico deve essere valorizzato con percorsi e parchi aperti alla città. Sul costo complessivo non vogliamo rimanere soli, Saputo e Fiera non obbligatoriamente saranno gli unici partner. Ci sono le condizioni per avere più soci. Il Dall’Ara? Coinvolgeremo i cittadini e i quartieri, è importante che non ci sia un abbandono”.