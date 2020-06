Stadio – Mihajlovic e i tre assi del Bologna

Sinisa Mihajlovic punta sulla crescita di tre giocatori, Orsolini, Barrow e Skov Olsen.

Il tecnico serbo del Bologna dopo la vittoria con la Samp ha voluto tenere con i piedi per terra i match winner della serata: Orsolini che si è procurato il rigore e trasformato il raddoppio, Barrow che ha segnato dal dischetto e messo l’assist per il compagno. ‘Mi aspetto di più da loro’, è il messaggio di Sinisa recapitato ai suoi giovani, in particolare a Barrow che manca di cattiveria e a Orsolini che non ha saputo sfoderare le sue giocate. A questi due, per il Corriere dello Sport Stadio, si aggiunge pure Andreas Skov Olsen, ora infortunato ma giocatore dal talento cristallino non ancora espresso. Su questi tre Sinisa martellerà duro per farli crescere soprattutto a livello mentale e farli diventare i tre top player da Europa del Bologna.