Stadio – Mihajlovic chiude il mercato: il Bologna gli va bene così

Mihajlovic chiude il mercato: il Bologna gli piace

Il tecnico rossoblù è soddisfatto della rosa del Bologna, con l'arrivo di due difensori e due attaccanti, e ovviamente spera concretamente nella permanenza di Takehiro Tomiyasu e Riccardo Orsolini. Il giapponese ha espresso il desiderio di andare in Premier, ma non sono arrivate le offerte giuste e Sinisa e il Bologna sono convinti della professionalità del giocatore qualora restasse. Non solo, Mihajlovic avrebbe parlato con Tomi facendogli capire che un altro campionato in rossoblù gioverebbe alla sua crescita. Anche Orso è imprescindibile per Sinisa, considerando uno Skov Olsen ancora impalpabile. Insomma, a cinque giorni dalla fine il tecnico spera che non ci siano sorprese, anche perché ci sarebbe poco tempo per trovare sostituti.