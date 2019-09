Stadio – Medel fa per tre

L’edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio si è concentrata sull’importanza di Gary Medel nello scacchiere tattico del Bologna.

Il quotidiano titola ‘Medel fa per tre’, il riferimento è al fatto che il nuovo mediano rossoblù tendenzialmente si abbassa sulla linea dei difensori per consentire ai terzini di spingere. ‘I due difensori esterni più tranquilli di spingere – scrive Stadio – Sono liberi da preoccupazioni grazie all’inserimento di Medel davanti alla difesa’. Capitolo Destro, per lui pronte di nuovo le attenzioni di Cantatore con cui ha lavorato in estate. Sinisa invece avrà il secondo ciclo di cure durante la sosta.