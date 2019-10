Stadio – Lunga vita a Palacio, ma manca un centravanti

Lunga vita, calcisticamente parlando, a Rodrigo Palacio. Finora vero pilastro dell’attacco rossoblu. Ma a 37 anni, quando arriva il calo di rendimento, recuperare è molto più difficile, tanto da poter diventare un problema. E se Palacio è la prima punta allora diventa naturale che il Bologna debba puntellare in quel ruolo.

Per il mercato di gennaio infatti, potrebbe essere fondamentale, per un Bologna che vuole continuare a scalare la classifica, acquistare un centravanti. Tutto sarà relativo sia alle condizioni di classifica sia al rendimento di Destro e Santander. Che in caso di nuovo innesto, potrebbero diventare pedine sacrificabili, pronte alla cessione.