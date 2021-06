Stadio – Kolarov, l’idea che piace a Sinisa

Il tecnico e Sabatini hanno già parlato con il difensore: arriverebbe a parametro zero

Ma il suo arrivo non è solo legato alla partenza dell'olandese, visto che Kolarov rappresenterebbe un giocatore molto importante per Sinisa Mihajlovic. Sinisa ha già parlato con l'ex Roma, che arriverebbe sotto le Due Torri a parametro zero, dopo lo svincolo dall'Inter. Fondamentale sarà la questione sull'ingaggio, ma Sabatini e Co. faranno di tutto per accontentare il proprio allenatore. Sembra ormai ai titoli di coda l'avventura di Tomiyasu a Bologna. L'Atalanta è infatti vicina a chiudere con il giapponese, con un offerta di 18 milioni più bonus, mentre il Bfc ne chiede circa 25, bonus compresi. Da Casteldebole però, fanno sapere che l'ex Saint Truiden andrà via solo alla giusta offerta, non volendo svendere il classe '98. Intanto, è stato proposto Sidney van Hooijdonk, figlio dell'ex attaccante della nazionale olandese. La punta classe 2000 potrebbe arrivare nel caso in cui parta Santander.