Secondo Gazzetta dello Sport, che parla di fonti paraguaiane, Matias Galarza sarebbe più vicino al Bologna di quanto si possa pensare. Reduce dal mondiale, il 24enne ha anche segnato il gol più veloce da fuori area contro la Turchia.

Galarza ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Atlanta United, dieci partite da mediano basso, sostanzialmente nella posizione di Freuler, ma è duttile e può giocare anche più avanzato e addirittura esterno. Ecco allora che Galarza starebbe scalando posizioni nella lista di mercato del Bologna, anche se continuano i discorsi per Mikel Amondarain su cui c'è una lieve distanza tra richiesta e offerta, ma attenzione al pericolo Nottingham Forest, club che sta cercando pure Ugresic, altro obiettivo del Bologna a centrocampo.