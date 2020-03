Stadio – Il Bologna riparte da Sabatini e Bigon

Il Bologna viaggia nel solco della continuità.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Stadio, l’intera compagine dirigenziale sarà confermata anche nel prossimo anno. Resterà dunque la supervisione di Walter Sabatini, arrivato ufficialmente la scorsa estate, ma anche l’attuale direzione tecnica di Riccardo Bigon. E’ questa la scelta della proprietà: confermare tutti. D’altronde Sinisa Mihajlovic si è trovato bene con entrambi e per alzare ulteriormente l’asticella potrebbe essere controproducente cambiare le carte in tavola. Non solo Bigon, anche Marco Di Vaio e Christoph Winterling dovrebbero restare ai loro posti. Saputo dunque trattiene tutti i suoi uomini per fornire al tecnico una squadra competitiva.