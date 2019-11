Stadio – Ibrahimovic, Milan in pressing, il Bologna spera

A Milanello sono tutti convinti: è Zlatan Ibrahimovic il giocatore necessario per dare una scossa all’ambiente Milan. I rossoneri sono passati all’attacco e dopo l’incontro di mercoledì di Raiola con Boban e Maldini, stanno ora studiando l’offerta da sottoporre allo svedese. Nei prossimi giorni si potrebbe tentare l’accelerata decisiva per strappare l’accordo con il centravanti svedese. Ibra valuta molto bene un ritorno a Milano vista la situazione non rosea della squadra e anche la direzione tecnica della squadra, con un particolare occhio di riguardo nei confronti di Pioli.

Il Bologna in questo momento non può che attendere e sperare. Il Club c’è, è consapevole della concorrenza agguerrita al suo fianco, ma questo non scoraggia la dirigenza rossoblu. Dietro a Bologna e Milan la fila per Zlatan è lunga: il Napoli al momento è fermo, ma può tornare in corsa dopo i prossimi incontri. Seguono anche Ajax e Malmoe, mentre può far preoccupare non poco la telefonata del vecchio amico Mourinho, nuovo allenatore del Tottenham.