Stadio – I due mondi di Dominguez

L’edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio affronta il tema Nico Dominguez. L’argentino al momento vive due mondi, da protagonista in nazionale, meno nel Bologna.

L’altra sera Dominguez è stato inserito dal ct Scaloni nella ripresa in Bolivia sul risultato di 1-1, partita poi vinta dall’Argentina, confermando la stima nei suoi confronti che è presente anche nel campionissimo Leo Messi. E quello che mette in mostra in Argentina Nico dovrà metterlo in pratica anche a Bologna, sottolineando ovviamente le difficoltà di un calcio italiano tattico e fisico e che richiede ambientamento, e magari di un ruolo, quello di mediano centrale, che ancora non gli si addice a pieno. Ma per i dirigenti e per Sinisa si tratta solo di una questione di tempo per vedere anche a Bologna il Dominguez che incantava al Velez.