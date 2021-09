Stadio – Hickey, il padrone delle due fasce

Hickey capace di giocare sia a destra che a sinistra

Il ragazzo scozzese classe 2002 prelevato dall'Hearts of Midlothian, nonostante la corte del Bayern Monaco, è partito in questo campionato molto bene e a Casteldebole, Sinisa in primis, sono tutti sicuri delle sue qualità. L'anno scorso ha giocato poco per via di tanti infortuni, ma in questa stagione potrebbe arrivare la sua consacrazione in Serie A. Ne sono convinti allenatore e dirigenti, vedendo in Hickey grande personalità e fiducia ma che non sfocia mai in presunzione. Lo scozzese ha gamba, corsa, qualità in entrambi i piedi ed è per questo che, ipotizza Stadio, qualora Dijks desse garanzie e De Silvestri avesse necessità di rifiatare, potrebbe pure giocare in fascia a destra.