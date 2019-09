Stadio – Cresce il dualismo Destro-Santander

Il Corriere dello Sport Stadio oggi apre con il titolo ‘Pieno di Sinisa’.

Il riferimento è alle scelte dell’allenatore che ha deciso di affidarsi ai giocatori più esperti. Medel è il perno del centrocampo, al suo fianco Poli e Dzemaili, mentre in avanti cresce il dualismo tra Destro e Santander.

Nelle pagine interne si legge ‘Medel sceglie il partner’. Il cileno appena arrivato è già il leader del centrocampo, al suo fianco Poli e Dzemaili si giocheranno il posto. Mihajlovic non ha dubbi. Capitolo attacco. ‘Duello Destro-Santander, il Bologna deve decidere. L’attaccante di Ascoli torna da Cantatore per l’autostima, ma in tanti vorrebbero vedere i paraguaiano titolare’.