Stadio – Bologna forse più forte, ma Tomi non è stato sostituito

L'analisi di Stadio sulla rosa del Bologna

Il mercato, per il quotidiano, non ha indebolito la squadra ma alcuni interpreti non dovranno avere intoppi fisici. Il primo riferimento è a Lorenzo De Silvestri, il titolare della fascia destra con la partenza di Tomiyasu mai rimpiazzata. Non solo, la squadra, per rendere, dovrà avere la stessa fame difensiva di Bergamo, considerando anche una mediana per Stadio corta con la partenza di Poli non rimpiazzata, con Sinisa che si sarebbe accontentato di Ricci mentre la società ha deciso di proseguire con Kingsley. Attacco invece rinforzato e completo con l'arrivo di Arnautovic.