Stadio – Bologna c’è, ma l’assenza di Saputo fa rumore

500 tifosi ieri a Casteldebole per sostenere il Bologna, una dimostrazione di affetto che non può che aver fatto bene ad una squadra che ha dovuto giocare e vivere lontano dai propri supporters per tanti mesi, e continuerà a farlo dato che il Comitato Tecnico Scientifico ha bocciato la riapertura al 25%.

Ma fa rumore anche l’assenza di Joey Saputo, che manca in città da dopo il lockdown. Il patron si è collegato via etere con la squadra ma si vede poco in pubblico, colpa del virus che ha costretto il presidente a rimandare i suoi viaggi. Ma se Bologna ringrazia per gli investimenti, e qualche volta si lamenta, a Montreal la questione è diversa. I malumori in Canada salgono e l’accusa è di pensare solo al Bologna: gli Impact viaggiano a 5 sconfitte, 10 gol subiti e i playoff sono a rischio.

Fonte Corriere dello Sport Stadio