Stadio – Barrow in Gambia è già una stella

Musa Barrow porta lo stesso cognome del presidente del Gambia Adama. Ma non sono parenti.

In questa fase, però, in patria il giocatore del Bologna gode di molta più fama rispetto al presidente, che non ha rispettato gli impegni presi in campagna elettorale come ad esempio l’aumento dei posti di lavoro e la crescita dell’economia. Non solo, come riporta Stadio, se il popolo del Gambia fino a gennaio tifava Atalanta, ora tifa Bologna, nuova squadra di Barrow. Musa in Gambia è una stella e tutti sperano possa diventare il faro della nazionale.

In questa fase di pandemia il Gambia ha chiuso le frontiere e al momento ufficialmente i casi sono solo due. Musa, dunque, deve parlare con la famiglia in videochiamata e vive con il fratello Abdullai, grande appassionato di cucina. Ora Musa non attende altro che poter riprendere a giocare, cosa che tutti desiderano ardentemente,ma i gambiani sono persone rispettose ed educate e attendono con pazienza che si possa tornare a lavorare.