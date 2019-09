Stadio apre con Medel: “Io e Sinisa stessa anima”

Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi in prima pagina con le dichiarazioni di Gary Medel di ieri durante la sua presentazione nella sede di Illumia.

Il titolo in prima pagina è ‘Ecco Medel, che forza! ‘Io e Sinisa stessa anima’. Il cileno ha parlato del suo rapporto con Mihajlovic: “Lui mi ha convinto a venire a Bologna, condividiamo gli stessi valori e le stesse idee”. Medel non ha posto limiti nemmeno per gli obiettivi di squadra: “C’è un gruppo giovane e forte, non dobbiamo porci limiti”.