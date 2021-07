Stadio – Altri due centrali per Mihajlovic

In difesa si punta a uno tra Benatia e Lyanco più Theate

Secondo quanto riporta Stadio, i rossoblù per la difesa punto a uno tra Benatia e Lyanco più il classe 2000 Theate. Due di questi tre difensori si dovrebbero aggiungere a Soumaoro e Bonifazi. Gli altri che comporranno il reparto saranno due tra Binks, Khailoti e Annan a meno che non resti Paz. In uscita, oltre al centrale argentino, ci sono Denswil, Corbo e Medel. Per Mihajlovic la prima scelta in difesa resta Lyanco, ma il Torino continua a sparare alto e le soluzioni più costruttive sembrano essere quelle legate a Benatia e Theate. Il marocchino, però, deve ridursi l'ingaggio richiesto di 2 milioni, mentre l'Ostenda per il suo centrale vuole 7 milioni più 1 di bonus ma il Bologna non vuole andare oltre i 6.