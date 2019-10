A gennaio tre rinforzi

Tempo di sosta dal calcio giocato, ma non dal mercato.

Il Corriere dello Sport Stadio oggi parla delle possibili strategie rossoblù di gennaio. Per il quotidiano sono tre i rinforzi che dovrebbero migliorare il Bologna nella sessione estiva, uno di questi è Nicolas Dominguez, già di proprietà rossoblù, ma non solo. Stadio titola ‘Il piano di gennaio’, Dominguez è già prenotato, ma il Bologna punta anche un attaccante e un difensore. Nelle pagine interne: “I rossoblù preparano altri due colpi oltre Dominguez. Denswil e Bani non hanno dato ancora garanzie in difesa, Destro e Santander sono a secco di gol in attacco”.