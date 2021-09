Stadi, si va verso apertura al 75%

Il Governo sarebbe pronto ad una apertura al 75%

Per quanto riguarda gli impianti all'aperto, le istituzioni stanno lavorando per un ampliamento graduale dal 50% al 75%, un passaggio intermedio che prevedrebbe anche la riapertura totale in futuro degli stadi. Il prossimo step sarà dunque trequarti di capienza, ma l'obiettivo è arrivare di nuovo al 100%. Diverso invece il discorso dei palazzetti, ora aperti al 35%. In questo caso si valuta una apertura al 50% entro il 30 settembre se la curva epidemiologica lo consentisse.