Spunta Bonifazi per la difesa: ostacolo ingaggio

Archiviata l’idea Ranocchia (parola di Sabatini), il Bologna continua ad andare alla ricerca di un nuovo difensore centrale da mettere a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Le priorità al momento si chiamano Lyanco e Ferrari, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Kevin Bonifazi.

Secondo quanto riportato da TMW però ci sarebbero anche Genoa e Atalanta sul difensore del Torino, rientrato in Piemonte dopo il prestito alla Spal culminato con la retrocessione in Serie B dei ferraresi. L’ostacolo principale al momento sembra essere quello dell’ingaggio elevato del calciatore, fattore che frena l’entusiasmo del Bologna che non ha intenzione di spendere troppo in un ruolo che ha mostrato diverse lacune ma che con Tomiyasu e Medel si potrebbe già considerare a posto. In parole povere: se deve arrivare un difensore centrale deve alzare il livello della retroguardia, comprare per comprare non è il diktat.