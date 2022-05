Sportoday – Martini: “Fortitudo ha meritato la retrocessione. Contro Napoli una delle partite più brutte”

intervistato in diretta in esclusiva per la trasmissione Sportoday su èTvRete7, Roberto Martini, giornalista di basket, ha parlato dell'ultima partita e della retrocessione della Fortitudo:

"Questa partita va presa in grande considerazione perché è stata decisiva, ma come sono state decisive anche tante altre partite per questa retrocessione. Non ha senso fare processi adesso, la Fortitudo ha sbagliato tanto e poteva meritarsi questa retrocessione, infatti retrocedono le squadre che non hanno cambiato allenatore, cioè Fortitudo e Cremona".