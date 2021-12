Martini: “Derby brutto ma avvincente. Martino ha letto bene la partita”

In collegamento per la trasmissione Sportoday su E'Tv-Rete7, Roberto Martini, giornalista, ha parlato del Derby e della condizione di Virtus e Fortitudo

"Una brutta partita com'era prevedibile, ma è stato avvincente, interessante, ma una bella partita da vedere anche per i non specialisti. Capisco che chi gioca durante la settimana è stanco e magari pensa di più ad altre partite. La partita è arrivata punto a punto sul finale come è giusto che sia in un derby. Bologna è l'unica città in Italia ad avere un derby cittadino".