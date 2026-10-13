Chi entra al Dall’Ara e guarda le maglie rossoblù nota marchi di ogni settore: energia, automotive, servizi, tecnologia. Mancano invece i bookmaker, che fino a pochi anni fa erano tra gli sponsor più generosi del calcio italiano. Non è una scelta di marketing del club. È una regola che vale per tutta la Serie A e che, a otto anni dalla sua introduzione, continua a far discutere dirigenti, politici e tifosi.

Basta però attraversare le Alpi o la Manica per vedere uno scenario diverso. In molti campionati esteri gli operatori di gioco compaiono su maniche, cartelloni e partnership ufficiali, spesso con licenze rilasciate a Malta, Gibilterra o Curaçao. Per orientarsi tra questi nomi è utile una lista dei siti non AAMS come riferimento, che raccoglie licenze, mercati e caratteristiche di molti marchi visti sulle divise straniere. Così si capisce meglio quanto il modello italiano sia un’eccezione nel panorama europeo.

Il divieto del 2018

Tutto nasce dal cosiddetto Decreto Dignità. L’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 ha introdotto un divieto generale di pubblicità, anche indiretta, per giochi e scommesse con vincite in denaro. A partire dal 1° gennaio 2019 il divieto è stato esteso anche alle sponsorizzazioni. L’obiettivo dichiarato era contrastare il disturbo da gioco d’azzardo, riducendo l’esposizione del pubblico ai messaggi promozionali.

L’impatto sui club

Per il calcio italiano il colpo è stato pesante. Al momento dell’approvazione 11 squadre di

Serie A

su 20 ricevevano sponsorizzazioni da società di gioco. Le leghe reagirono subito: Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Basket e Lega Pallavolo espressero una preoccupazione unanime per l’effetto del divieto sulle risorse dello sport, chiedendo di partecipare al riordino del settore. Per un club come il Bologna, che negli ultimi anni ha ritrovato le notti europee, ogni voce di ricavo conta nel confronto con le big del continente.

Cosa succede all’estero

L’Inghilterra rappresenta il caso più osservato. I club di Premier League hanno concordato di eliminare gli sponsor di gioco dalla parte frontale delle maglie a partire dalla stagione 2026/27, mantenendo però la possibilità di pubblicizzarli su maniche e cartelloni a bordo campo. Nei fatti, diverse società hanno conservato i ricavi dei bookmaker spostandoli su maniche, kit da allenamento e partnership globali. In Germania e in buona parte dell’Europa le sponsorizzazioni restano diffuse, mentre la Spagna ha scelto restrizioni simili a quelle italiane.

Il dibattito italiano

In Italia la partita è tutt’altro che chiusa. Nel dicembre 2022 il ministro dello Sport Andrea Abodi dichiarò che il governo intendeva rendere di nuovo legali pubblicità e sponsorizzazioni delle aziende di betting, anche per tutelare il gioco legale. Nel frattempo la stretta è proseguita su altri fronti. Un decreto dell’agosto 2026 ha reso non deducibili dall’IRES e dall’IRAP le spese di comunicazione informativa che gli operatori usavano per sponsorizzare eventi sportivi.

Sullo sfondo resta il riordino complessivo del gioco pubblico. Il dossier parlamentare del Senato sul riordino del gioco a distanza ricostruisce i principi della riforma, dalla tutela del giocatore al contrasto dell’offerta illegale. Per la rete fisica, invece, i tempi si sono allungati: i termini della delega sono scaduti e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha indicato la primavera 2027 come obiettivo per definire le nuove regole.

Una maglia, molte domande

La maglia rossoblù senza bookmaker racconta una scelta precisa dello Stato: proteggere i cittadini anche a costo di rinunciare a risorse importanti per lo sport. Resta da capire se il modello reggerà il confronto con l’Europa o se il prossimo riordino porterà a un compromesso. Nell’attesa, al tifoso spetta il compito più semplice e più difficile: vivere la passione con lucidità, ricordando che il gioco è riservato ai maggiorenni.