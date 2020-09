Spezia su Santander, ma il Ropero non è convinto

Lo Spezia non molla Federico Santander. L’attaccante paraguaiano è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di mister Italiano, tanto che nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti.

Il Secolo XIX in edicola oggi sottolinea però come il Ropero non sia particolarmente convinto della destinazione. L’attaccante paraguaiano sarebbe disposto a lasciare Bologna solamente per un’opportunità davvero vantaggiosa o per una sfida avvincente, cose che lui al momento non vede nello Spezia. La squadra ligure non ha comunque nessuna intenzione di abbandonare definitivamente questa pista: possibile un nuovo affondo nei prossimi giorni.