Chi vive Bologna lo nota ogni giorno: sotto il Pavaglione, nei bar di via Zamboni affollati di studenti, al banco di un'osteria in centro, il gesto di tirare fuori il portafoglio si fa sempre più raro. Al suo posto arrivano lo smartphone appoggiato al lettore, l'orologio avvicinato alla cassa, l'app che conferma con una vibrazione. È un cambiamento silenzioso, quasi domestico, ma racconta bene come la città abbia smesso di considerare il denaro digitale una stranezza da addetti ai lavori.

Non è un caso che succeda qui. Bologna è una città giovane per vocazione, con un'università che porta decine di migliaia di ragazzi da tutta Italia e dall'estero, abituati a dividere l'affitto con un bonifico istantaneo e a saldare la pizza del venerdì con due tocchi sullo schermo. È anche una città di fiere, di tecnologia, di quel Tecnopolo che ospita calcolo e dati di livello europeo. Il terreno, insomma, era fertile. E sui soldi digitali gli emiliani hanno fatto quello che fanno di solito: prima diffidano, poi provano, poi non tornano più indietro.

In questo clima è cresciuta anche una curiosità più particolare, quella verso le criptovalute, e in testa a tutte il Bitcoin. Nato come esperimento quasi per pochi, negli ultimi anni è diventato un argomento da tavolata: se ne parla come si parlava un tempo dei BOT o del mattone, con la stessa mescolanza di interesse e scetticismo tipicamente bolognese. Attorno a questa moneta digitale è nato un piccolo universo di servizi, dagli acquisti online fino all'intrattenimento, dove rientrano per esempio i cosiddetti casino bitcoin , piattaforme di gioco che accettano depositi e prelievi in criptovaluta anziché con carta o bonifico. Citarli serve soprattutto a capire quanto il fenomeno sia entrato nelle abitudini, non a invitare nessuno a provarci.

Come funziona, spiegato semplice

La meccanica, tolto il gergo, è lineare. Un Bitcoin non è un oggetto fisico ma un'informazione registrata su un grande registro pubblico condiviso, la blockchain. Per spostarlo si usa un portafoglio digitale, un'app o un dispositivo, da cui si invia la somma a un indirizzo, una lunga stringa di lettere e numeri. Le transazioni vengono confermate di solito in pochi minuti e non passano da una banca, quindi non ci sono le commissioni bancarie classiche, anche se esistono piccoli costi di rete che salgono quando il traffico è alto.

C'è però un dettaglio che fa la differenza rispetto ai pagamenti a cui siamo abituati: il Bitcoin non ha il tasto "annulla". Una volta inviato a un indirizzo sbagliato, difficilmente si recupera. È la stessa logica del contante consegnato a mano, con la comodità del digitale e la responsabilità che ne consegue. Per questo chi si avvicina a questo mondo dovrebbe muoversi con calma, informarsi e trattare la propria chiave d'accesso con la stessa cura con cui custodirebbe le chiavi di casa.

Il capitolo gioco: dove serve prudenza

Proprio sul fronte dell'intrattenimento vale la pena di una precisazione, perché è l'ambito dove le abitudini nuove rischiano di superare la prudenza. In Italia la concessione ADM, la licenza che tutela il giocatore sul territorio nazionale, al momento non copre i casinò che accettano depositi in criptovaluta. Le piattaforme che lo fanno operano quindi con licenze estere, come quelle di Curaçao, Malta o Anjouan, che offrono garanzie e strumenti di tutela generalmente più deboli rispetto a un operatore autorizzato in Italia. È una differenza tecnica, ma pesa, perché cambia a chi ci si può rivolgere in caso di problemi.

E qui arriva il promemoria che nessun articolo onesto può omettere. Il gioco con denaro è riservato ai maggiorenni, può dare dipendenza e non è mai un modo per guadagnare. Vale per le fiches del casinò di una volta come per i depositi in Bitcoin di oggi. Gli strumenti per tenersi al sicuro esistono e andrebbero usati prima di cominciare: limiti di deposito e di tempo, pause programmate, fino all'autoesclusione per chiudere i rubinetti quando serve. Per chi sente che il gioco sta diventando un problema, in Italia è attivo il numero verde gratuito 800 558 822.

Resta il quadro d'insieme, che è la cosa più interessante. Bologna non è diventata una capitale della finanza digitale, e nessuno lo sostiene. Ma una città che paga il caffè col telefono e discute di blockchain all'aperitivo è una città che sta assorbendo un pezzo di presente senza farne un dramma. Il compito, per chi la racconta, è separare la curiosità sana dall'entusiasmo cieco. Il resto, come sempre da queste parti, lo deciderà il buon senso.