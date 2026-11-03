Il Bologna 2026/2027 è in rimonta su quello di un anno fa. I tredici punti portati in dote da Raffaele Palladino nelle ultime sei partite hanno ridato slancio ai rossoblù, oggi noni in classifica a meno tre dalla Juventus settima e meno sei dal Frosinone sesto. Il treno Europa è di nuovo vicino. Il bilancio è di quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, con quattordici punti in classifica, quattro in meno di un anno fa quando il Bologna di Italiano aveva incassato cinque vittorie, tre pareggi e due sole sconfitte. All'epoca, i rossoblù erano quinti in classifica a sole quattro lunghezze dalla vetta e in piena corsa per la Champions. Curiosità, la decima giornata l'anno scorso si disputò il 2 novembre, con la vittoria del Bologna proprio a Parma in quel Tardini in cui la squadra di Palladino si recherà sabato prossimo. Questi i differenziali globali: Lazio 28 punti (+13), Inter 25 (+4), Roma 24 (+3), Como 23 (+6), Milan 21 (=), Juventus 17 (-1), Napoli 14 (-8), Bologna 14 (-4), Torino 13 (=), Genoa 13 (+7), Cagliari 13 (+4), Atalanta 11 (-2), Lecce 9 (=), Parma 8 (+1), Fiorentina 8 (+4), Sassuolo 8 (-5), Udinese 5 (-10).