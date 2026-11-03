I voti dei bianconeri visti ieri al PalaDozza
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
BELLO 5,5
LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN
Contro la difesa schierata fatica tantissimo nella gestione dei possessi, mentre la transizione è il suo pane, anche se butta via un 2v1 perdendo la maniglia. Chiude con 7 punti, 2 rimbalzi e due perse in 21'
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