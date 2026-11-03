I voti dei bianconeri visti ieri al PalaDozza

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

BELLO 5,5

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Contro la difesa schierata fatica tantissimo nella gestione dei possessi, mentre la transizione è il suo pane, anche se butta via un 2v1 perdendo la maniglia. Chiude con 7 punti, 2 rimbalzi e due perse in 21'

Edwards

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti