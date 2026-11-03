Kimi Antonelli ha fatto gioire l'Italia intera, soprattutto i bolognesi, i suoi concittadini. Bologna sul tetto del mondo della Formula 1 e grazie, anche, a un tifoso rossoblù doc. Kimi già nel 2025 era sceso in strada con la sua macchina il giorno della vittoria della Coppa Italia e oggi dovrà saldare il suo fioretto per aver vinto il titolo mondiale. Ha promesso di tingersi i capelli, deve solo decidere di che colore e tra le opzioni c'è anche il rossoblù. Così Kimi in una intervista a Gazzetta: "Sì, mi toccherà tingermi i capelli in questi giorni. Sto ancora pensando a cosa fare: o tricolore come la bandiera dell’Italia oppure rosso e blu come il Bologna".