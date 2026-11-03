1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Palladino e la scintilla che non c'era con Tedesco

Queste le parole di Matteo Dalla Vite dopo le tre vittorie consecutive del Bologna: "Quando una squadra crede in un allenatore le cose succedono. Con Tedesco non si era accesa la scintilla, ma non significa che qualcuno lo abbia voluto mandare via. Semplicemente non si prendevano. Palladino ha riacceso alcuni principi che questa squadra aveva. Le ali, per esempio, sono state sovralimentate per tre anni e prima dell'arrivo di Palladino aspettavano la palla per due minuti. Palladino ha riacceso l'autostima e i giocatori credono nell'allenatore. La squadra è meno forte dell'anno scorso ma non è modesta. Non significa dare addosso a Tedesco, ma quando hai una squadra abituata fare certe cose...Palladino ha invece dei microgranuli di Italiano".

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3