Il Bologna viaggia forte con Raffaele Palladino, ma il mercato di gennaio si avvicina e i dirigenti sono chiamati a visionare in continuazione giocatori, sia per il presente che per il futuro.

Gli scout rossoblù, per esempio, si sono mossi anche in Serie C, dove ad attirare l'attenzione c'è il difensore, in forza allo Spezia, Motiejus Sapola, classe 2006 lituano. Il centrale è titolarissimo nella formazione ligure con 12 partite giocate e il 99% dei minuti da titolare, ma non è di proprietà dello Spezia bensì del Pisa, che lo ha ceduto in estate in Serie C in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Su Sapola, però, si sta muovendo la Serie A, attirata dalle sue prestazioni. Sapola è arrivato in Italia nel 2022 dallo Zalgiris, prima giocando in Under 17 e in Primavera, poi passando anche in prestito a Pontedera e Siracusa, ma la vera consacrazione sta arrivando ora in una piazza importante come quella bianconera. E il Bologna c'è, con un link non trascurabile: l'agenzia che cura gli interessi di Sapola è la stessa di Matteo Darmian. Attenzione alla concorrenza perché sul lituano c'è anche il Frosinone di Angelozzi.