Soriano: “Il calcio senza tifosi non è piacevole. Milan? Vogliamo riscattarci”

Lunga intervista al Corriere di Bologna per il mediano rossoblù Roberto Soriano. L’ex Samp e Toro ha spaziato dal lockdown, alla nascita di Elia, passando per il calcio a porte chiuse per gli obiettivi del Bologna. Si parte dagli stadi vuoti.

“Il calcio senza tifosi non è piacevole – ha ammesso – Quello vissuto negli ultimi mesi per me non è calcio. Noi giochiamo per i tifosi e se mancano il calcio perde. Spero che una piccola percentuale possa di nuovo entrare negli stadi”.