Domenico Tedesco pare essere molto vicino alla panchina del Bologna. L'allenatore italo-tedesco in carriera ha vinto la Coppa di Germania con il Lipsia e la Supercoppa di Turchia con il Fenerbahace. Inoltre per due anni è stato capo allenatore del Belgio
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SONDAGGIO TBW – Vi piace Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna?
Cosa ne pensate dell'allenatore italo-tedesco vicino alla panchina del Bologna?
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