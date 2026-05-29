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SONDAGGIO TBW – Vi piace Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna?

SONDAGGIO TBW – Vi piace Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna? - immagine 1
Cosa ne pensate dell'allenatore italo-tedesco vicino alla panchina del Bologna?
Redazione TuttoBolognaWeb

Domenico Tedesco pare essere molto vicino alla panchina del Bologna. L'allenatore italo-tedesco in carriera ha vinto la Coppa di Germania con il Lipsia e la Supercoppa di Turchia con il Fenerbahace. Inoltre per due anni è stato capo allenatore del Belgio

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