Skov Olsen subito decisivo: assist in Coppa di Belgio

Assist di Skov Olsen in Belgio

L'ex Bologna, ceduto negli ultimi giorni di mercato, è entrato ieri al 46' dell'andata della semifinale di Coppa del Belgio tra Gent e Club Bruges, in una partita vinta zero a uno dagli ospiti. I padroni di casa hanno sbagliato un rigore, mentre il Bruges è andato in rete al 56' con De Ketelaere su assist proprio del danese.