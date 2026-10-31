Così Lukasz Skorupski ai microfoni di Dazn dopo il successo per due a uno sul Monza: “Dopo la vittoria di mercoledì a San Siro questa partita è stata più difficile perché era un test importante, volevamo confermarci e vincere in casa. Non mi sento un eroe per il rigore parato, il merito è del gruppo. Siamo entrati tutti in campo affamati e ci prendiamo il merito di aver giocato da squadra. Ora riposiamo poi testa alla trasferta di Parma, vogliamo dare continuità ai risultati”.