Si spera ancora per Hickey, intanto Bigon cerca alternative

Aaron Hickey continua ad essere conteso da Bologna e Bayern Monaco.

Il terzino degli Hearts è tentato dall’avventura in Baviera, dove però non troverebbe spazio in prima squadra. Dall’altra parte rimane il Bologna, che gli offre la possibilità di giocarsi il posto da titolare in Serie A, in ballottaggio con Dijks. I rossoblù hanno un leggero vantaggio sui tedeschi, grazie all’accordo sul prezzo del cartellino che è già stato trovato con gli scozzesi sulla base di due milioni di euro. Le alternative sul taccuino di Bigon sono Tripaldelli e Marchizza del Sassuolo, entrambi prospetti interessanti. Lo riporta La Repubblica.