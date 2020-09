Carlino – Supryaga vuole Bologna, ma la Dinamo…

Ieri sera la Dinamo Kiev ha avuto la meglio sull’Az Alkmaar, vincendo per 2-0. Supryaga, però, non ha brillato e al minuto ’74 è stato sostituito. Il ragazzo, si sa, ha già fatto sapere tramite i suoi procuratori Iakovenko e Limatola di gradire Bologna e di voler giocare nel campionato italiano. I rossoblù sono pronti ad impegnarsi con un quinquennale da 500 mila euro a stagione.

Il Bologna, nonostante le difficoltà economiche a causa del Covid, vuole accontentare Sinisa Mihajlovic e portare sotto le 2 torri un attaccante. Inoltre Stadio afferma che la società rossoblù sa bene che non può fallire e sarebbe molto grave visto che Sinisa non ha neanche avuto un nuovo difensore centrale come richiesto.

La Dinamo Kiev, però, resta ferma sulla sua decisione e lascerebbe partire l’attaccante ucraino solamente a titolo definitivo e incassando subito la cifra richiesta di 10 milioni, mentre il Bologna ha offerto complessivamente 10 ma in prestito oneroso da 2 milioni più 8 in obbligo di riscatto. Per questo motivo si continuano a sondare piste alternative come Vlahovic, Ponce e Salcedo come riportato dal Carlino.