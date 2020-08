Si complica la strada che porta a Supryaga della Dinamo Kiev

Vladyslav Supryaga rimane l’obiettivo numero uno per l’attacco del Bologna.

La Dinamo Kiev ha alzato il prezzo del cartellino dell’attaccante, che però rimane un chiodo fisso della dirigenza rossoblù. Gli ucraini hanno ora richiesto 15 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, cifra troppo alta per le casse dei felsinei, i quali sperano di limare il prezzo con il passare dei giorni. Intanto si lavora sul mercato in uscita, per riuscire a rimpinguare le finanze del club sul mercato. Probabile l’addio di Federico Santander, per il quale rimane la prospettiva del ritorno in Danimarca, mentre si ascoltano proposte anche per Nicola Sansone. Il trequartista italiano non è ritenuto incedibile e, se dovesse arrivare una buona offerta, il Bfc si siederebbe al tavolo per discutere del suo futuro. Lo riporta TuttoMercatoWeb.