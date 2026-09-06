Ottimo esordio per le ragazze rossoblù
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Miglior inizio di campionato non poteva esserci per il Bologna Women che in questa stagione vuole andare a caccia di una storica promozione in Serie A. Il big match della prima giornata, contro il Genoa, è stato dominato dalle ragazze rossoblù.
In un “Granarolo Youth Center” di Crespellano vicino al sold-out, le rossoblù hanno superato il Genoa Women per 4-0, grazie alle reti di Benedetti, Rognoni, Ferraresi e Ferrario, mandando subito un segnale importante al campionato. Prossimo appuntamento domenica 13 settembre, ore 15, contro il Catania in trasferta.
BOLOGNA WOMEN-GENOA WOMEN 4-0
BOLOGNA: 1 Pasar (83’ 99 Tarozzi), 3 Lahteenmaki, 5 Peltonen, 7 Ferraresi, 8 Fusar Poli, 10 Rognoni (79’ 11 Ferrario), 12 Fracaros (60’ 18 Vigliucci), 16 Rizza, 23 Arcangeli (60’ 43 Marengoni), 30 Battelani, 58 Benedetti (83’ 81 Guglielmini).A disposizione: 21 Ferrandi, 28 Tucceri Cimini, 46 Rossi.Allenatore: Leandri
GENOA: 13 Capelletti, 8 Cuschieri (79’ 21 Picchi), 9 Sondergaard (46’ 45 Massa), 10 Cinotti (79’ 30 Giacobbo), 11 Tironi (53’ 22 Bargi), 15 Di Criscio, 17 Acuti, 19 Nichele, 23 Passeri, 27 Monterubbiano, 77 Cafferata (53’ 20 Giles).A disposizione: 67 Ruotolo, 5 Abate, 18 Hilaj, 35 Cocconi.Allenatrice: Leoni
Arbitro: Tuderti di Reggio EmiliaMarcatrici: 14’ Benedetti (B), 57’ Rognoni (B), 78’ Ferraresi (B), 90’ Ferrario (B)Ammonita: Cinotti (G)
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