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Il mercato e i giudizi

Il Bologna proverà a sbloccarsi domani pomeriggio al Dall'Ara contro il Sassuolo. Una sola vittoria nelle ultime nove gare casalinghe e la stagione iniziata con due sconfitte. Così Domenico Tedesco in conferenza stampa: “Per un giudizio finale bisogna aspettare, abbiamo preso due giocatori nel finale e dobbiamo inserirli. Resto fiducioso e contento per il futuro. I nuovi acquisti li vedo bene. Mbangula è coraggioso e applicato, Theate è come se non fosse mai andato via, poi parla tanto e può diventare importante per noi. Enem è rimasto? Volevo valutarlo dal vivo e abbiamo scelto di tenerlo".

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