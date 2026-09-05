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Tedesco lieta sorpresa

Doppio ex di Bologna e Sassuolo, Alberto Malesani ha parlato così della sfida di domani dalle colonne di Gazzetta dello Sport: “Il Bologna ha fatto benissimo le tre fasi, con la palla, senza e in transizione. Gioca a ritmi consoni al momento della partita. Il problema? Che la palla non va dentro, ma tra le squadre che ho visto è quella che ha ottenuto meno. Tedesco è una lieta sorpresa. Il mercato? A me sembra una squadra sistemata e la qualità verrà fuori. Chi mi stupisce? Bernardeschi, è in grande forma e fa bene molte cose"

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