Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi in prima pagina con Artem Dovbyk. E' il centravanti il fattore decisivo della stagione rossoblù: il suo rendimento può trasformare il Bologna.

A Casteldebole in atto allenamenti specifici per farlo tornare in piena forma, scrive il quotidiano, serve il Dovbyk dei tempi di Girona: i suoi gol e il suo modo di stare in campo sono una garanzia per il Bologna. Per cercare di farlo stare tranquillo, senza aggiungere pressioni, il club gli ha affiancato oltre a Piccoli anche Jay Enem, sperando in un pieno recupero perché c'è la convinzione che Dovbyk sia l'ago della bilancia della stagione. Intanto, per la partita con il Sassuolo di domani è ancora Roberto Piccoli il favorito per la titolarità. In attesa del miglior Dovbyk. Per qualità, fisico, gol e gioco aereo, l'ucraino può cambiare il volto della squadra.