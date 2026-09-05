I punti in classifica sono zero, le vittorie in casa solo una nelle ultime nove giocate, con il Lecce. Domani al Dall'Ara per il Bologna di Tedesco la missione è duplice.

L'ultimo successo casalingo è datato addirittura aprile e il Dall'Ara, da fortino inespugnabile, è diventato terreno di conquista per tutti, con 9 sconfitte casalinghe in 19 di campionato: troppe. Contro il Sassuolo, dunque, servirà assolutamente fermare il trend e anche sbloccarsi in zona gol, dove la casella recita ancora zero reti segnate nelle prime due giornate. Si attende anche di capire l'umore del Dall'Ara, se si respirerà ancora grande entusiasmo o se l'ultima sessione di mercato, con tre cessioni eccellenti, farà rumoreggiare qualcuno. Tutti fattori che possono incidere. Partita dunque molto importante, quantomeno per evitare i primi psicodrammi in stile Fiorentina l'anno scorso.