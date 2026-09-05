'Moro scalda i motori, Tedesco prende tempo, perché lo stuzzica l'idea di dare continuità alla coppia Ferguson-Pobega' scrive oggi Dario Cervellati.

Il Bologna, dunque, ancora alle prese con la ricerca dell'assetto definitivo dopo l'uscita di Remo Freuler e l'infortunio di Oussama El Azzouzi. Tra le opzioni c'è anche Nikola Moro, reduce dal mondiale, che dopo due panchine consecutive potrebbe tornare titolare, anche se a Bergamo la coppia Ferguson-Pobega si è ben distinta. Lo scozzese, infatti, alla New Balance Arena è stato al centro del gioco con 124 passaggi e una precisione del 90%, rappresentando un punto di riferimento in entrambe le fasi, ma attenzione al croato, che può offrire caratteristiche diverse, ovvero quelle di un mediano in grado di smistare il pallone, aprire il gioco sia in orizzontale che in verticale. Tra le possibili scelte di Tedesco anche la conferma di Odgaard in versione mezzala.