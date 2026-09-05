1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Il Bologna è una big

Il sogno di Adam Masina è tornare al Bologna. Chissà che in futuro non possa succedere. Ora il difensore è svincolato e attende proposte. Queste le sue parole al Resto del Carlino: “Il Bologna ora è una big. Ha vinto un trofeo, una Coppa Italia vissuta da tifoso e urlavo sul divano. La società sta facendo un lavoro grandioso e se me lo avessero detto dieci anni fa…Cercavano un difensore? Lo so, sono svincolato, il sogno è tornare anche per le promesse fatte. In passato ci sono stati alcuni contatti, mai dire mai”.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3