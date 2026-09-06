Le possibili scelte di Tedesco e Aquilani
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Le scelte
Orsolini ed El Azzouzi fuori, le assenze di Tedesco per oggi, poi quella di Casale, che è sul mercato e non è stato convocato. Per il Bologna, dunque, potrebbe esserci l'esordio di Theate in difesa, forse Helland a fargli posto, con Holm, Heggem e Miranda a completare il reparto. A centrocampo spazio di nuovo a Pobega, Ferguson e Odgaard, mentre davanti Berna a destra, Cambiaghi a sinistra e Piccoli centravanti. Nel Sassuolo dovrebbe tornare Berardi dal primo minuto, con Esposito favorito su Bowie, e Laurientè a completare il tridente.
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