1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Le scelte

Orsolini ed El Azzouzi fuori, le assenze di Tedesco per oggi, poi quella di Casale, che è sul mercato e non è stato convocato. Per il Bologna, dunque, potrebbe esserci l'esordio di Theate in difesa, forse Helland a fargli posto, con Holm, Heggem e Miranda a completare il reparto. A centrocampo spazio di nuovo a Pobega, Ferguson e Odgaard, mentre davanti Berna a destra, Cambiaghi a sinistra e Piccoli centravanti. Nel Sassuolo dovrebbe tornare Berardi dal primo minuto, con Esposito favorito su Bowie, e Laurientè a completare il tridente.

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2