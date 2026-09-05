La lista dei convocati di Tedesco. Casale resta fuori

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Oltre agli infortunati El Azzouzi e Orsolini, Domenico Tedesco ha escluso dalla lista dei convocati anche Niccolò Casale, ormai ai margini del progetto rossoblù. Questo l’elenco dei convocati di Domenico Tedesco per domani.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Rahim, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.

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