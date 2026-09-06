di Gionni Forlenza
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Bologna-Sassuolo valevole per la terza giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 18, si giocherà con cielo sereno, temperatura compresa tra 30-33 gradi, venti deboli da est, umidità compresa tra 40-50%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 100%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara, consiglio un look estivo. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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