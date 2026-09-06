Oggi alle 18 il Bologna proverà a spezzare l'incantesimo Dall'Ara, solo una vittoria nelle ultime nove, e proverà a muovere la classifica dopo le sconfitte contro Lazio e Atalanta.

A Bologna arriva il Sassuolo di Aquilani per il primo derby emiliano della stagione e alla prima giornata di campionato dopo la chiusura del mercato. Calcio d'inizio alle ore 18 con doppia diretta tv. Il match sarà visibile sulla piattaforma Dazn, accessibile da Smart tv, dispositivi mobile, Timvision e anche dalla sezione app di Sky per chi è abbonato a Dazn. Partita che sarà trasmessa in diretta in co esclusiva anche dai canali Sky, in particolare su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. In streaming su Sky Go e Now Tv. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.