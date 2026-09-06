Il Bologna proverà a muovere la propria classifica oggi pomeriggio al Dall'Ara e Domenico Tedesco si aggrappa alla qualità di Federico Bernardeschi.

In assenza di Orsolini, infortunato, con Castro e Rowe ceduti, i rossoblù provano a trovare qualità dalla cintola in su e il numero dieci è il giocatore su cui fare affidamento. A Bergamo è stato tra i migliori e gli è mancato solo il gol. Berna è poi tornato a giocare nella mattonella che preferisce, quella di esterno di attacco, dopo una estate passata da mezzala, ma uno così non lo puoi ingabbiare con le briglie tatticamente e va lasciato libero di esprimersi. Fatto sta che Bernardeschi è l'uomo in più di questa squadra e a lui Tedesco si affiderà oggi per conquistare la prima vittoria in campionato.