Due recuperi per le giovanili: ecco i risultati
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Under 17
Sconfitta in casa della Sampdoria per l’Under 17 di Emiliano Corsi a cui non basta il gol di Viti. I rossoblù rimangono a quota 6 punti, all’ottavo posto della classifica.
SAMPDORIA-BOLOGNA 2-1
SAMPDORIA: Ferrari, Villa (73’ Petcu), Bonara, Fellini, Conticini, Yanakiev, Greco (84’ Egenolu), Benevento (61’ Roggero), Maran (73’ Comelli), Amarandei (84’ Loffredo), Nastac (46’ Sorrentino). A disposizione: Galante, Passeri, Manfrecola. Allenatore: Pedone
BOLOGNA: Martella, Frassineti, Del Bianco, Agostino (71’ Tatani), Deffo, Mezzetti, Coscia (71’ Calvagna), Ardeni, Pazzi (63’ Ventola), Lima (94’ Cornacchione), Viti. A disposizione: Donati, Specchia, Uncini. Allenatore: Corsi
Arbitro: Romeo di Genova Marcatori: 51’ Yanakiev (S), 54’ Viti (B), 63’ Greco (S) Ammoniti: Roggero (S), Agostino (B)
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